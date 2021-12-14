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Происшествия14 декабря 2021 13:49

В Тольятти неизвестный угрожал 19-летней сотруднице пиццерии рассылкой ее откровенных фото

Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас полицейские ищут преступника

Сейчас полицейские ищут преступника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 ноября неизвестный с аккаунта с именем «Никита Дмитриев» связался в социальной сети «Вконтакте» с 19-летней жительницей Тольятти, которая работает оператором в пиццерии. Он угрожал девушке распространением ее фотографий интимного характера.

— За то, чтобы снимки никто не увидел, аноним требовал полторы тысячи рублей. Общение длилось почти час. Девушка перевела деньги и позже обратилась в полицию, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В качестве доказательств потерпевшая предоставила скриншоты переписки. На днях по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ — Вымогательство. Сейчас расследование продолжается. Подозреваемых пока нет.