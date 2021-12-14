Коммунальные службы Самары будут работать в новогодние праздники без выходных

Профильные службы будут работать без выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График работы коммунальных компаний в первых числах наступающего 2022 года обсудили на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. В ходе совещания было объявлено, что все профильные службы Самары будут работать без выходных.

График дежурств персонала организаций в новогодние праздники должен быть сформирован до 22 декабря текущего года по поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко. 25-28 декабря администрацией районов будет проведен контроль готовности работы коммунальных служб в первых числах января.

— В первую очередь для нас важно обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей Самары. Сейчас особенно важно сфокусироваться на борьбе с гололедицей и своевременно чистить снег, — сообщил Владимир Василенко.

МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», МП «Благоустройство» и другие подрядчики будут обеспечивать безопасные новогодние «каникулы» для жителей Самары. Работы планируют выполнять своевременно и качественно.