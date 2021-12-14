В Новокуйбышевске телефоны пытались перебросить на территорию исправительной колонии

Фото: пресс-служба УФСИН по Самарской области

В Новокуйбышевске сотрудники исправительной колонии №3 задержали двух мужчин на прилегающей территории. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

По итогам проведения личного досмотра, при подозреваемых оказалось 11 мобильных телефонов, 5 зарядных устройств, 3 гарнитуры, 8 сим-карт, 5 ножовок по металлу, а также два свертка предположительно с наркотическим веществом.

Нарушители признались, что собирались передать запрещенные предметы одному из заключенных, перебросив их на территорию учреждения с прилегающей территории. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен заказчик.

На данный момент проводится проверка, материалы были переданы следствию.