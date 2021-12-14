Дмитрий Азаров предложил создать библиотеку успешных решений патриотического воспитания

Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета по культуре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 14 декабря, провел заключительное в уходящем году заседание комиссии Госсовета по культуре, на котором обсуждали вопросы патриотического воспитания.

Как отметил Дмитрий Азаров, начинается большая работа, для которой необходимо определить приоритетные направления работы. «Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне», - сказал губернатор Самарской области.

В ходе заседания были представлены различные проекты, которые были реализованы в Самарской области и оказались популярны у жителей региона. Это, например, акция «Читаем детям о войне» и Парад Памяти.

Во время заседания рассказали о многих патриотических акциях, после чего Дмитрий Азаров предложил объединить усилия и создать библиотеку успешных решений.