Жители Самары засомневались в необходимости новых проекционных пешеходных переходов

Проекционные пешеходные переходы планируют установить на пяти перекрестках / Фото: Минтранс Самарской области

В Самаре решили продолжить установку проекционных пешеходных переходов. Первая инновационная «зебра» этим летом появилась на дублере Московского шоссе около торгового комплекса LETOUT, теперь власти хотят преобразить еще пять участков. Однако жители города неоднозначно восприняли эту новость.

Так, проекционные переходы планируют оборудовать на пяти перекрестках, в том числе на пересечении улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса. Новая технология работает следующим образом. Над дорогой вешают проектор, который «транслирует» разметку. Она полностью повторяет ту, что уже нанесена на проезжую часть.

Планируется, что такой переход обезопасит передвижение пешеходов, ведь он будет их подсвечивать в темное время суток. Также он позволит снизить аварийность. Однако самарцы засомневались в необходимости подобных «зебр».

— Зимой у нас 99% людей ходит в сером или черном. Когда пешеход будет на таком переходе, то, наоборот, он будет замаскирован. На скорости водителю будет казаться, что там никого нет, — пишут в соцсетях горожане.

Многие интернет-пользователи считают, что вместо проекционных переходов лучше бы просто установили нормальное освещение на «зебрах». Это и дешевле, и надежнее.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что после установки инновационных переходов будет проведено исследование — чтобы определить их преимущества и недостатки. На дублере Московского шоссе статистику собирает Минтранс региона.