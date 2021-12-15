Два человека погибли при пожаре в здании на ул. Котельной в Сызрани

Пожарные потушили огонь в течение нескольких минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 14 декабря 2021 года, в Сызрани произошел смертельный пожар. На улице Котельной, 34 загорелось неэксплуатируемое здание.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 21:53. Площадь пожара составила 30 кв. м. На месте происшествия были обнаружены тела двоих человек. Их пол и личности пока не установлены, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить возгорание пожарным удалось в 22:16. На месте работали 27 человек и 9 единиц техники. Что стало причиной ЧП, пока не известно. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.