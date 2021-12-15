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Общество15 декабря 2021 8:09

Медпроект Самарской области признали лучшим по реализации на принципах ГЧП

Эксперты высоко оценили практики региона
Илона МАЙСКАЯ
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Награду получил глава областного Минэкономразвития Дмитрий Богданов

Награду получил глава областного Минэкономразвития Дмитрий Богданов

Самарскую область признали лучшим регионом страны по реализации медицинских проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Награду во вторник, 14 декабря 2021 года, министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Самарская область стала лучшей по итогам всероссийского конкурса. Губерния ежегодно участвует в нем. В 2021-м она подала две заявки для участия в номинациях «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении» (реконструкция больницы восстановительного лечения в Самаре) и «Лучший проект РФ по уровню развития ГЧВ в здравоохранении». Эксперты высоко оценили практики Самарской области.

— Мы накопили богатый опыт реализации ГЧП-проектов в области медицины и активно делимся им с другими регионами. Один из объектов здравоохранения — областной центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии — вошел в итоговый лист премии Европейской экономической комиссии ООН, — рассказал Дмитрий Богданов.

Сейчас в Самарской области разработан 81 проект ГЧП. По предварительной оценке, общий объем инвестиций составит свыше 180 млрд рублей. Больше половины проектов (49) уже в процессе реализации. При этом 12 из них — в сфере здравоохранения.

Отметим, повышение инвестпривлекательности Самарской области и привлечение бизнеса к сотрудничеству в рамках ГЧП — одни из важных направлений стратегии лидерства региона. Она была разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и при участии жителей.