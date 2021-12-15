Венчурный фонд Самарской области инвестировал в стартап

Венчурный фонд поддерживает перспективные проекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Венчурный фонд Самарской области и группа частных венчурных инвесторов инвестировали в ресейл-платформу Рекульт. Их доля составляет 8,77% компании, общая сумма сделки не раскрывалась.

Ресейл-платформа Рекульт позволяет любому желающему продавать ненужную одежду, просто передавая вещи на склад и получая деньги с продажи на банковскую карту. Расходы на продвижение товаров и почтовую пересылку, а также общение с клиентами Рекульт берет на себя. Покупатель, в свою очередь, получает возможность покупать вещи в хорошем или даже идеальном состоянии со скидкой до 90% от цены в обычном магазине.

— Венчурный фонд Самарской области инвестирует в перспективные стартапы в области цифровизация и создания современных онлайн-сервисов, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы вошли в тройку лучших по итогам Национальной премии «Венчурный инвестор» в номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы».

Венчурный фонд создан по инициативе минэкономразвития региона. Он работает над проектами в области цифровых технологий, более 20 миллионов рублей инвестируется в стартапы на ранних стадиях.