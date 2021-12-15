Мокрый снег и потепление ожидаются в Самарской области 15-17 декабря 2021 года

В Самарскую область придет долгожданный снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на вторую половину рабочей недели, 15-17 декабря 2021 года, в Самарской области. По их данным, в регион идут потепление и снег.

— В Самарскую область начнет поступать теплый воздух с южных широт. Фронтальные разделы атлантического циклона принесут в регион небольшой снег, — сообщили в Приволжском УГМС.

Днем в среду, 15 декабря 2021 года, температура воздуха в регионе составит -1...-6 °C. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах возможен гололед.

В ночь на четверг, 16 декабря, в регионе ожидается мокрый снег. Южный ветер сбавит скорость до 3-8 м/с. Столбик термометра опустится до -8 °C. Днем осадки продолжат идти. Ветер сменит свое направление и подует с юго-запада. Его порывы достигнут 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 0...-5 °C.

В ночь на пятницу, 17 декабря, синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Правда, похолодает до -7 °C. Днем в регионе пойдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Столбик термометра поднимется до 0 °C.