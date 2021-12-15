В Самаре отменили вечерние рейсы автобуса № 127 до Новокуйбышевска

Последний автобус теперь отправляется из Новокуйбышевска в 19:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отменили вечерние рейсы межмуниципальной маршрутки № 127 «Пригородный автовокзал — Новокуйбышевск». Об этом говорится в письме регионального министерства транспорта и автодорог, которое разместили в сообществе «Общественный транспорт».

Так, ранее маршрутка по вечерам отправлялась из Самары в 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 и в 23:00, а из Новокуйбышевска — в 19:00, 19:30, 20:00 и в 20:30. С 21 сентября 2021 года последний автобус из Новокуйбышевска стал отправляться только в 19:00. В областном Минтрансе объяснили, с чем это связано.

— В начала сентября на маршруте № 127 было увеличено количество рейсов по вечерам. С того времени проводился ежедневный мониторинг пассажиропотока. Он показал, что загрузка на этих рейсах составляет 0 пассажиров, — отметили представители ведомства.

Напомним, ранее самарцы пожаловались на работу другого маршрута до Новокуйбышевска — № 492. По их словам, перевозчик не соблюдает расписание. Попасть на этот автобус по вечерам почти невозможно. В Минтрансе пообещали, что возьмут работу маршрута на контроль.