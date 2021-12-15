В Сызрани «Нива» оседлала пешеходное ограждение после ДТП с «Рено»

За рулем "Нивы" находился неопытный водитель Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 декабря 2021 года, на пересечении улиц Победы и Свердлова в Сызрани произошло необычное ДТП. Там «Нива» оседлала пешеходное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, за рулем отечественного авто находился неопытный водитель. Стаж 26-летнего молодого человека составляет меньше года. По предварительной информации, автомобилист проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Renault Mеgane. После этого «Нива» продолжила движение и заскочила на металлическое ограждение.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил предполагаемый виновник происшествия. Медики оказали ему необходимую помощь и отправили лечиться домой.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.