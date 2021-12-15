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Общество15 декабря 2021 9:54

Самару 15 декабря 2021 года спасают от гололеда 197 дорожников и 117 спецмашин

В городе усилии борьбу с последствиями непогоды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Улицы города обрабатывают противогололедными материалами / Фото: администрация Самары

Улицы города обрабатывают противогололедными материалами / Фото: администрация Самары

В среду, 15 декабря 2021 года, коммунальщики усилили борьбу с гололедом в Самаре. На улицах города сегодня трудятся 117 машин и 197 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Специалисты обрабатывают противогололедными материалами дороги, тротуары, пешеходные переходы, площадки возле остановок общественного транспорта, а также дворовые территории. Кроме того, борьба с гололедом идет в общественных пространствах — в парках и скверах, на набережной и на аллеях.

Напомним, на дорогах в местах спусков и подъемов установили ящики с песком. Автомобилисты могут воспользоваться ими и обработать сложный участок.

Администрация Самары призывает жителей быть внимательнее и осторожнее, а также соблюдать правила безопасности.