В Самарской области 15 декабря 2021 года заразился коронавирусом 651 человек

Самарская область занимает 7 место в стране по приросту больных за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько еще жителей Самарской области заразились коронавирусом. По данным на среду, 15 декабря 2021 года, суточный прирост больных составил 651 человек. Общее число случаев инфицирования достигло 191 664.

Активно идет в Самарской области и выздоровление. За минувшие сутки закрыли больничный 648 жителей. За все время COVID-19 смогли побороть 140 626 человек. При этом растет и число тех, кто не смог победить болезнь. Скончались еще 29 пациентов. Общая смертность в регионе теперь составляет 5 961.

Отметим, Самарской область сейчас занимает 7 место в России по суточному приросту ковид-больных. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский, Красноярский и Пермский края.