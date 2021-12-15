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Общество15 декабря 2021 10:53

В Самаре отменили карантин по АЧС в гипермаркете на ул. Аэродромной

Губернатор подписал соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
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Карантин, введенный из-за подозрительной колбасы, отменили 14 декабря 2021 года

Карантин, введенный из-за подозрительной колбасы, отменили 14 декабря 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гипермаркете «Лента» отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Аэродромной, 47в в Самаре. Соответствующее постановление 14 декабря 2021 года подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Отменить ограничительные мероприятия по АЧС на территории ООО «Лента» на улице Аэродромной, — говорится в документе.

Напомним, карантин в гипермаркете ввели во второй половине ноября. Поводом стали результаты проверки, которую провела государственная ветеринарная служба. В колбасе «Славянская», которая поступила в регион из Мордовии, нашли вирус АЧС. Зараженную продукцию изъяли и уничтожили.