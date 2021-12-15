В Самаре отменили карантин по АЧС в гипермаркете на ул. Аэродромной

Карантин, введенный из-за подозрительной колбасы, отменили 14 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гипермаркете «Лента» отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Речь идет о торговой точке, расположенной на улице Аэродромной, 47в в Самаре. Соответствующее постановление 14 декабря 2021 года подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Отменить ограничительные мероприятия по АЧС на территории ООО «Лента» на улице Аэродромной, — говорится в документе.

Напомним, карантин в гипермаркете ввели во второй половине ноября. Поводом стали результаты проверки, которую провела государственная ветеринарная служба. В колбасе «Славянская», которая поступила в регион из Мордовии, нашли вирус АЧС. Зараженную продукцию изъяли и уничтожили.