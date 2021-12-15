Появился список адресов 150 елочных базаров в Самаре

Официальные елочные базары должны быть огорожены деревянным забором / Фото: администрация Самары

В среду, 15 декабря 2021 года, в Самаре открыли муниципальные елочные базары. Всего их 150, это на 16 торговых точек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Узнать официальную елочную ярмарку легко. Она огорожена деревянным забором. На входе должна быть яркая вывеска, а у продавца — договор на торговлю, свидетельство о регистрации ИП, копия товарной накладной и «пушка» для упаковки.

Елочные базары будут работать в Самаре до 30 декабря 2021 года с 8:00 до 22:00, а 31 декабря — с 8:00 до 12:00. После закрытия коммерсанты уберут торговую точку и вывезут остатки елок, которые не успеют распродать.

Список адресов елочных базаров можно увидеть здесь.