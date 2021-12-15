В Тольятти пациент с ковидом покинул клинику через окно

ЧП в больнице произошло вечером 4 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александру Дмитриевичу было 66 лет. Мужчина жил в небольшом селе под Тольятти, в январе мог бы отпраздновать следующий день рождения, но до заветной даты не дожил.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» днем 4 декабря Александра Дмитриевича привезли в одну из тольяттинских больниц. Кроме проблем с сердцем, врачи диагностировали у него еще и коронавирусную инфекцию.

Мужчину госпитализировали, а часов через пять после этого - погиб.

— Не совсем понятно, как, но предположительно, он выпал из окна палаты на 7 этаже, - говорят источники. – Сообщение о происшествии в полицию поступило в 20.15, через 10 минут на месте уже была следственно-оперативная группа.

Как подобное могло произойти и кто в этом виноват, сейчас разбираются правоохранительные органы. Уголовное дело пока что не возбуждено.