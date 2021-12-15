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Общество15 декабря 2021 12:00

В Самаре женщины-предприниматели рассказали, как добиться успеха в бизнесе

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу
Геннадий ВЕТРОВ
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В Самаре обсудили женские подходы к бизнесу

В Самаре обсудили женские подходы к бизнесу

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре в рамках «Форума без границ» в региональном центре «Мой бизнес» поговорили о женщинах-предпринимателях. Участницы поделились своими историями успеха, а также обсудили подходы к созданию и развитию своего дела, поддержку и работу в условиях пандемии.

— Мы с особым вниманием относимся к женщинам, решившим реализовать свой потенциал, энергию и идеи в предпринимательстве. И создаем для их успешного развития все необходимые условия, — сказал глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов. Министр имеет ввиду обучающие программы, семинары, льготные микрозаймы и не только. Также Богданов напомнил про проект «Мама-предприниматель», который дает дамам прекрасный шанс реализовать свои идеи в бизнесе.

В открытом разговоре приняли участие известные бизнес-леди региона. Среди участниц оказались создатель крупнейшего в регионе садового центра Вера Глухова, основатель сети детских центров «Вундеркинд» Наталья Виханова, владелец ателье брендовой одежды Алла Селицкая, а также самарский стилист и блогер Марина Прохорова. Они поделились опытом и дали гостям ценные советы. Встреча длилась несколько часов. Участницы успели обсудить множество важных вопросов. В частности, такую значимую тему, как совмещение бизнеса и семьи. Оказывается, это не невыполнимая задача.