В Кинельском районе возбудили уголовное дело после эвакуации общежития

Кинолог с собакой обследовал все комнаты и прилегающую территорию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинельская полиция возбудила уголовное дело после очередного ложного сообщения о возможном минировании.

- В ночь с 13 на 14 декабря кто-то позвонил на номер 112 и сообщил, что в четвертом общежитии стоит подозрительная коробка, оно заминировано, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Людей эвакуировали из общежития, в которое принадлежит Самарскому аграрному университету, всего на улицу вывели 130 человек.

Кинолог с собакой обследовал все комнаты и прилегающую территорию, но следов взрывчатки обнаружить не удалось.

14 декабря дело возбудили по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры», санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.