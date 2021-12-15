В Самаре открыли новый учебный год в «Школе муниципального депутата»

С будущими депутатами будут работать опытные педагоги Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Думе городского округа Самара торжественно открыли новый учебный год «Школы муниципального депутата». Участникам обучения, будущим управленцам и политикам, представили образовательную программу. Также их познакомили с преподавателями и рассказали о грядущих перспективах.

За последние четыре года в рамках «ШМД» было подготовлено более 500 высококвалифицированных специалистов для органов местного самоуправления, регионального парламента и политических партий. С 2021 года проект приобрел межрегиональный статус. Его также реализуют в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Коми.

— Идея этого проекта родилась в Совете Федерации в 2017 году и была поддержана Дмитрием Азаровым. Его основная цель заключается в поддержке активной молодежи, желающей участвовать в жизни муниципальных образований, — поделился сенатор Андрей Кислов.

Представитель фракции «Единая Россия» добавил, что «школа» помогает молодым людям понять, чем должен заниматься народный избранник, в чем специфика его работы. Самарская область — первый регион, где проект реализовали.

Один из самых продуктивных и опытных депутатов регионального заксобрания Марина Сидухина пожелала участникам школы удачи в этом учебном году, а преподавательскому составу — стать вдохновляющими наставниками старшеклассников и подготовить себе достойную смену.

Отметим, что в мероприятии приняли участие выпускники проекта, среди которых — бывший депутат Думы городского округа Самара, а ныне депутат регионального парламента фракции «Единой России» Михаил Натальчук.

— «Школа муниципального депутата» — замечательная возможность содействовать продвижению молодежи в органы власти. Это обучение -хороший толчок для управленческой и политической карьеры», — уверен Натальчук.

У учеников «ШМД» много возможностей для развития. Уже в феврале для них запланировано обучение в Москве. Вместе с экспертами «Института Регионального и муниципального развития» они смогут принять участие в стратегической сессии, посвященной новым подходам в образовании.