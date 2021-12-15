В Самарской области рабочего убило бетонной плитой 15 декабря 2021 года

Следователи проводят проверку по факту трагедии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду 15 декабря 2021 года в Большечерниговском районе Самарской области произошло ЧП. На территории животноводческого хозяйства погиб 50-летний рабочий.
- Он проводил работы по установке навеса вдоль бетонного забора. Секция указанного ограждения упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказывают в СУ СК России по региону.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновных в трагедии привлекут к ответственности.