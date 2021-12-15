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Происшествия15 декабря 2021 12:42

В Самарской области рабочего убило бетонной плитой 15 декабря 2021 года

Трагедия произошла на территории животноводческого хозяйства в Большечерниговском районе
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи проводят проверку по факту трагедии

Следователи проводят проверку по факту трагедии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду 15 декабря 2021 года в Большечерниговском районе Самарской области произошло ЧП. На территории животноводческого хозяйства погиб 50-летний рабочий.

- Он проводил работы по установке навеса вдоль бетонного забора. Секция указанного ограждения упала на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказывают в СУ СК России по региону.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновных в трагедии привлекут к ответственности.