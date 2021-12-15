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Происшествия15 декабря 2021 12:52

В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП с двумя иномарками встали трамваи 15 декабря 2021 года

На трамвайных путях столкнулись Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Машины перекрыли трамвайные пути

Машины перекрыли трамвайные пути

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря, в среду, в центре Самары произошло ДТП, которое весьма сильно осложнило жизнь тем, кто пользуется общественным транспортом. На проспекте Ленина в районе пересечения с улице Челюскинцев столкнулись Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander.

— Я не видела момента столкновения, но они не поделили дорогу прямо на трамвайных путях. Удар был не очень сильный, но движение трамваев теперь перекрыто. Стоят в обе стороны, — передает корреспондент «КП-Самара» с места событий.

К счастью, обошлось без пострадавших. На трамваях, которые проходят по вышеуказанному адресу, сейчас лучше не ехать. Специалисты пытаются устранить последствия аварии, чтобы поскорее открыть движение.