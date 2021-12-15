В Самаре малообеспеченным семьям хотят выдавать деньги на покупку жилья

В Самаре власти стараются уделять внимание семьям с детьми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 декабря комиссия генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи определила основные направления работы. В частности, речь зашла о повышении уровняю благополучия для семей с детьми и тех, кто нуждается в поддержке.

В Самарской области действуют более 30 мер социальной поддержки. В 2021 году на соцзащиту семей с детьми выделили в 3,5 раза больше средств, чем пять лет назад.

Как отметила председатель комитета по демографии, здравоохранению и социальной политике местной губдумы Марина Сидухина, социальная защита населения — безусловный приоритет партии. Даже в сложные времена пандемии в «ЕР» не отказываются от обязательств по поддержке семей с детьми.

— Мы планируем расширять практику по заключению социальных контрактов для малообеспеченных семей. Депутаты фракции «Единой России» выступают за увеличение ежемесячного денежного пособия ребенка в замещающих семьях до величины прожиточного минимума, — рассказала Сидухина.

Марина также заявила, что партия выступила с предложением по желанию выдавать денежные сертификаты на приобретение жилья в пределах от 200 тысяч до 1 миллиона рублей на семью вместо бесплатного предоставления земельного участка. Оно сейчас находится на рассмотрении.