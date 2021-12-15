Губернатор Самарской области помог многодетной семье, которая после пожара живет в бане

Губернатор 15 декабря обсудил с земляками их проблемы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

15 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. В ходе встреч с земляками он успел рассмотреть множество обращений от жителей, касались они самых разных сфер.

Так, почетный гражданин Самары Нина Иевлева обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в создании книги. Основатель детской картинной галереи хочет издать книгу, основу которой составят детские рисунки. Это может стать образцом системы по работе с детьми и родителями в музейном пространстве и помочь развитию у молодежи культурных ценностей. Губернатор идею поддержал и поручил региональному министерству культуры помочь в создании макета книги и ее выпуске. Также он предложил дополнить издание отзывами почетных гостей и посетителей детской картинной галереи.

Художник Сергей Рудняев обратился с вопросом о приобретении в фонд Самарского областного художественного музея коллекции художественных и графических работ местных художников. Она складывалась много лет, там есть сотни интересных работ, как от известных мастеров, так и от тех, чьи имена ничего не говорят широкому кругу почитателей. Дмитрий Азаров пообещал, что содействие в предоставлении выставочных площадок будет оказано точно, а вопрос о приобретении картин будет обсуждаться дополнительно с участием попечительского совета музея.

У семьи Краевых из Нефтегорска другие проблемы. В декабре 2020 года у них сгорел дом. Андрей и Мария Краева и трое их детей потеряли крышу над головой. Дом строился на средства вырученные от продажи квартиры, приобретенной с использованием материнского капитала. Сейчас Краевы вынуждены жить в бане и платить кредит за сгоревший дом.

Дмитрий Азаров откликнулся на просьбы погорельцев. За счет средств областного бюджета и муниципального района семье оказались материальную поддержку. Также посодействовала компания, в которой работает Андрей Краев. На эти деньги семья уже смогла восстановить стены, окна и крышу в сгоревшем доме.

— С достройкой дома точно поможем.Хочу пожелать вам веры в то, что следующий год будет лучше. Тем более, что вы люди энергичные, и у вас трое детей, а это — настоящее богатство, — заверил губернатор.

На встрече также обсуждалось и создание мобильной операционной, которая могла бы выезжать в районы для оказания услуг по бесплатной стерилизации животных. Кроме того, возможно и создание мобильных пунктов, где попавшим в беду животным смогут оказывать экстренную помощь. Эти вопросы, равно как и ход реализации проекта строительства ветеринарного центра для бездомных животных, Дмитрий Азаров обсудил с волонтерами Инной Тарасенко и Ольгой Трофимовой.