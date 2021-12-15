В Тольятти мужчине проломили череп в подъезде

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 декабря в Тольятти было совершено нападение на 35-летнего Дмитрия К. Он получил серьезные травмы в подъезде дома на улице Мурысева. Конфликт произошел на первом этаже.

- Мужчину, ранее несколько раз судимого, госпитализировали с серьезными травмами головы. В частности, у него сломан нос, линейный перелом височной теменной области, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Преступник явно хотел убить пострадавшего, но не смог довести свой план до конца. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний уголовник, проживающий в доме, в котором все произошло. О нем известно, что он перебивался случайными заработками и был на содержании у матери.

По факту покушения на убийства возбуждено уголовное дело. Злоумышленник дал признательные показания. Его заключили в СИЗО. Сейчас расследование продолжается.