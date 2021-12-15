В уголовном деле экс-главы СОФЖИ речь защиты обратили на пользу обвинению

Реналь Мязитов не признавал и не признает своей вины. Фото: facebook.com/pressecret

15 декабря Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор экс-главе Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналю Мязитову и его предполагаемому сообщнику – тольяттинскому бизнесмену Евгению Вагнеру.

По версии следствия, Мязитов и Вагнер вступили в преступный сговор, чтобы присвоить 59 бюджетных миллионов, выделенных на ликвидацию военного городка, после чего глава СОФЖИ еще и каким-то образом провернул невыгодные сделки, из-за которых региону был нанесен ущерб на сумму более 400 млн рублей.

Вину подсудимые не признали, но суд посчитал ее доказанной, приговорил Мязитова к 6 годам лишения свободы, а Вагнера – к 3 годам колонии общего режима, обоим назначили штрафы по 200 тысяч рублей.

На суде Мязитов утверждал, что все его действия были согласованы с Правлением фонда, а речь его защитника, обличающая не состыковки в обвинении, длилась не один час. Вот только, по словам Мязитова, в документах суда от нее мало что осталось.

- Действительно, суд зафиксировал речь защитника, адвоката Беловой таким образом, что она стала противоречить интересам подсудимого, - поддержал своего подзащитного адвокат Вячеслав Земчихин. – Поэтому суд мог сделать неверные выводы. Мы уверены, что если бы речь адвоката Беловой была отражена в материалах дела в «оригинальном» виде, то и приговор был бы иным.

Сторона защиты просила вернуть уголовное дело Мязитова и Вагнера в районный суд на новое рассмотрение, но получила отказ. Шестой кассационный суд оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.

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