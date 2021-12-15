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Спорт15 декабря 2021 17:39

Сергей Корниленко рассказал, чего ждать от «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «КС» не исключает, что клуб сделает приобретения
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей Корниленко особенно поблагодарил за поддержку болельщиков "Крыльев Советов"

Сергей Корниленко особенно поблагодарил за поддержку болельщиков "Крыльев Советов"

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» в интервью пресс-службе клуба оценил итоги первой части сезона. Также он поделился планами на зимнее трансферное окно.

— Достаточно неплохо мы отработали эту часть. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Где-то, может, не добрали очков, были обидные поражения. Но где-то были победы, где мы, может, их немного не заслуживали, — отметил Корниленко.

По словам функционера, «Крылья» достаточно укомплектованы. Впрочем, работа на трансферном рынке ведется всегда.

— У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить. По ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет, — добавил он.

Сергей Корниленко также пожелал всем болельщикам здоровья в преддверии 2022 года. От лица коллектива он передал благодарность всем за поддержку.