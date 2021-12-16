Дмитрий Азаров поблагодарил самарских аграриев за высокие результаты в 2021 году

Губернатор наградил наиболее отличившихся аграриев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 15 декабря 2021 года, провел встречу с сельхозпроизводителями. На ней подвели итоги развития агропромышленного комплекса (АПК).

В этом году аграрии, несмотря на все трудности (засушливое лето и экономические трудности из-за пандемии), добились хороших результатов. Они собрали более 1,9 млн тонн зерна, произвели 380 тысяч тонн молока. Экспорт сельхозпродукции составил 246 млн долларов. Во многом этого удалось добиться благодаря исполнению региональных и федеральных программ, а также внедрению инновационных технологий.

— Выполнению целевых показателей нацпроектов и госпрограмм способствовали современные подходы ведения хозяйства, влияние технического и научного прогресса, эффективные меры поддержки. Труженики АПК обеспечили продовольственную безопасность региона. Огромное вам за это спасибо, — отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил всех аграриев Самарской области за преданность своему делу, профессионализм и самоотверженность. Наиболее отличившимся он вручил награды.