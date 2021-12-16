Сосудистое отделение больницы им. Семашко в Самаре отремонтировали в 2021 году

В больнице Семашко обновили одно из отделений / Фото: sgkb2.ru

В Самарской области продолжают обновлять учреждения здравоохранения. Часть проектов реализуют в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Один из ГЧП-проектов — капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения больницы № 2 имени Н.А. Семашко в Самаре. По такому же принципу обновили отделение стерилизации и пищеблоки больницы имени В.Д. Середавина.

Также в регионе создали центры позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Они заработали в Самаре и Тольятти. Кроме того, в областной столице построили многофункциональный госпиталь. Объем инвестиций в этот проект составил 3,5 млрд рублей.