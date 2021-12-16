Волжских казаков прогоняют с территории парка 60-летия Советской власти в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Волжское казачье войско» не смогло оспорить решение, по которому они должны освободить Парк 60-летия Советской власти в Самаре. Договор аренды территории с казаками расторгли еще в 2020 году, но те не спешили покидать парк.

По мнению чиновников, участок, сданный казакам в аренду, был использован не по назначению. «Волжское казачье войско» взяло эту территорию у мэрии Самары под размещение объектов зоны отдыха, однако вместо этого, по словам главы Кировского района Игоря Рудакова, они обезобразили парк и застроили гаражами, в которых хранилось сено и зерно для лошадей. Также, по словам арендодателей, организация задерживала платежи.

Ранее представители департамента имущества пытались договориться с «Волжским казачьим войском», но это не принесло результата. Тогда администрация города подала иск, по котором казаков обязали покинуть территорию парка. «Волжское казачье войско» попыталось оспорить это решение, но после рассмотра апелляции решение не изменилось.