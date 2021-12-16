«Пришло время расплаты»: в Самаре неизвестный сообщил о минировании метро

Рано утром на электронную почту самарского метрополитена поступило сообщение о том, что заминированы все станции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря правоохранительные органы обследовали вдоль и поперек каждую из станций самарского метрополитена. К счастью, делалось это рано утром, поэтому на движении поездов почти не сказалось. Что полицейские искали в метро?

- Взрывчатку, - отвечают корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – В 5.56 на электронную почту самарского метрополитена поступило сообщение о том, что заминированы все станции, «пришло время расплаты» и «смертники уже в метро».

Все станции и прилегающую территорию тщательно обследовали, но ничего не нашли. В тот же день в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры».

В этом году таких дел уже возбуждено немало: ложные сообщения о минировании школ, общежитий, университетов и других важных объектов по всему региону поступают регулярно. Однако до сих пор силовые структуры никого не задержали. Как долго «шутник» будет оставаться на свободе и сколько еще подобных псевдо-ЧП предстоит пережить самарцам, пока не ясно.