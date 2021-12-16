Родные девушки, погибшей в столкновении «Опеля» и «Фольксвагена» под Самарой, ищут свидетелей ДТП

Водитель и пассажир "Опеля" скончались на месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Родные девушки, которая 10 декабря 2021 года погибла в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан, ищут свидетелей происшествия. Они обратились в соцсетях к жителям региона с просьбой помочь установить все обстоятельства трагедии.

— Большая просьба откликнуться свидетелям ДТП. Погибли моя невеста и ее родной брат. В этой аварии не все так просто. Она не выходила на обгон, как везде пишут. Есть тормозной путь по ее полосе движения, — написал в паблике «Подслушано Самара» жених погибшей девушки.

Напомним, все случилось 10 декабря примерно в 13:00 на 51 км дороги. Девушка находилась за рулем автомобиля «Опель Астра». По предварительным данным полицейских, она, двигаясь в сторону Бугуруслана, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Тигуан». Водитель и пассажир первой иномарки скончались на месте. Другого автомобилиста с различными травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.