В тольяттинской клинике рассказали, как их пациент с ковидом вышел в окно

Мужчину госпитализировали с проблемами сердцем и ковидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольяттинской горбольнице №5 прокомментировали гибель пациента. 4 декабря туда привезли мужчину, у которого были диагностированы проблемы с сердцем, плюс коронавирусная инфекция. Госпитализировали его днем, а вечером он упал из окна на высоте 7 этажа.

По данному факту сейчас проводят проверку в правоохранительных органах. Медики же отмечают, что всему виной состояние пациента:

- Он действительно поступил в инфекционный госпиталь 4 декабря, - говорится в сообщении, которое распространяет Центр управления регионом, ссылаясь при этом на информацию, полученную непосредственно от ТГКБ №5. - После осмотра пациента перевели на лечение в инфекционное отделение. В состоянии психомоторного возбуждения он выпрыгнул из окна палаты, расположенной на 7 этаже, получил множественные травмы. Бригада реаниматологов немедленно доставила его в операционную, но спасти мужчину не удалось.

Что было причиной подобного состояния, теперь предстоит разобраться специалистам – по делу уже назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

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