Водитель без прав на Kia устроил ДТП с пострадавшим на пр. Кирова в Самаре

Корейский автомобиль получил удар в правый бок и вылетел на газон Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 15 декабря 2021 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП. Там примерно в 19:00 столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. По предварительным данным, все случилось по вине бесправного водителя.

По информации полицейских, за рулем «Киа» находился 28-летний молодой человек. Он, не имея водительских прав, ехал со стороны улицы Мирной в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 178 по проспекту Кирова самарец начал поворачивать налево во двор. При этом он пересек двойную сплошную линию.

— Молодой человек не уступил дорогу Chevrolet Aveo, который двигался в прямом встречном направлении, и столкнулся с ним, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил пассажир корейского автомобиля. Его госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего. Проводится проверка.