Самарская область попала в десятку регионов с наименее позитивными жителями

Самарцы оказались больше склонны к депрессии, чем к позитиву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в топ-10 регионов России с наименее позитивными жителями. Она заняла девятую строчку списка. Рейтинг составила социальная сеть «Одноклассники».

— За основу были взяты комментарии, оценки, фотографии и реакции к публикациям в 2021 году. Исследование проводилось собственными алгоритмами машинного обучения ОК. Они определяли эмоциональную окраску высказываний интернет-пользователей, — рассказали представители сети.

Лидерами рейтинга регионов с наименее позитивными жителями стали Кемеровская и Волгоградская области, Приморский, Красноярский и Пермский края. Самарскую область также опередили Саратовская, Ставропольская и Челябинская области. Позади 63 региона идет Краснодарский край.

Отметим, самые позитивные люди, судя по комментариям в соцсетях, живут в Забайкальском крае, Татарстане и Башкирии.