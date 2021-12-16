Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 11:55

ВС поставил точку в споре между «Ашаном» и владельцем самарского ТРК «Космопорт»

С ритейлера взыскивают долги по арендной плате
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Судебная коллегия по экономическим спорам не будет рассматривать жалобу "Ашана"

Судебная коллегия по экономическим спорам не будет рассматривать жалобу "Ашана"

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд РФ отказал торговой сети «Ашан» в споре с владельцем ТРК «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк»). Он не стал передавать кассационную жалобу ритейлера на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом говорится на сайте инстанции.

Напомним, ранее владелец «Космопорта» обратился в суд с иском к «Ашану». Он потребовал взыскать с гипермаркета долг по арендной плате за 4 квартал 2020 года — 724,7 тысячи долларов США, а также неустойку за просрочку платы за два месяца — 34,7 тысячи долларов США.

Арбитраж удовлетворил иск. «Ашан» несколько раз пытался оспорить данное решение, но все инстанции каждый раз вставали на сторону владельца ТРК. Тогда торговая сеть обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. Однако он не нашел оснований для ее передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Отметим, 15 декабря 2021 года в ВС поступила еще одна кассационная жалоба от «Ашана». Ритейлер хочет обжаловать решение нижестоящих инстанций о взыскании долга по аренде площадки в «Космопорте» за первый квартал 2021 года (735 тысяч долларов США ) и неустойки (25 тысяч долларов).