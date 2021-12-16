ВС поставил точку в споре между «Ашаном» и владельцем самарского ТРК «Космопорт»

Судебная коллегия по экономическим спорам не будет рассматривать жалобу "Ашана" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд РФ отказал торговой сети «Ашан» в споре с владельцем ТРК «Космопорт» (ООО «Виктор и Ко Мега Парк»). Он не стал передавать кассационную жалобу ритейлера на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Об этом говорится на сайте инстанции.

Напомним, ранее владелец «Космопорта» обратился в суд с иском к «Ашану». Он потребовал взыскать с гипермаркета долг по арендной плате за 4 квартал 2020 года — 724,7 тысячи долларов США, а также неустойку за просрочку платы за два месяца — 34,7 тысячи долларов США.

Арбитраж удовлетворил иск. «Ашан» несколько раз пытался оспорить данное решение, но все инстанции каждый раз вставали на сторону владельца ТРК. Тогда торговая сеть обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. Однако он не нашел оснований для ее передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Отметим, 15 декабря 2021 года в ВС поступила еще одна кассационная жалоба от «Ашана». Ритейлер хочет обжаловать решение нижестоящих инстанций о взыскании долга по аренде площадки в «Космопорте» за первый квартал 2021 года (735 тысяч долларов США ) и неустойки (25 тысяч долларов).