В Самаре губернатор вручил награды сотрудникам «ОДК-Кузнецов»

Николай Юров уже много лет трудится на благо "ОДК-Кузнецов" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

16 декабря, в четверг, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своей резиденции вручил государственные награды за особые заслуги в труде. Среди тех, кто был отмечен главой региона — сотрудники «ОДК-Кузнецов».

Почетного звания «Заслуженный работник промышленности Самарской области» удостоен специалист опытно-конструкторского бюро предприятия Николай Юров. Он работает на предприятии уже более 30 лет. Трудовой путь начинал инженером-механиком, а в дальнейшем был начальником конструкторско-технологического отдела службы генерального конструктора.

Благодаря работе Николая Михайлович двигатели НК-25, НК-32 и НК-36СТ отвечают всем требованиям безопасности. Николай Юров — один из разработчиков концепции внедрения современных технологий изготовления деталей и сборочных единиц. В частности, речь идет про метод лазерных измерений в процессе сборки узлов для производства турбореактивного авиационного модернизированного двигателя НК-32, серийное производство которого было запущено в «ОДК-Кузнецов» в 2020 году.

— Необходимо придерживаться скрупулезности в работе, аналитически подходить к решению задач, обладать глубокими знаниями в профессии, и, конечно, постоянно учиться новому, — сказал Николай Юров.

Петр Прохоров проводит уникальные операции в мастерской предприятия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Петр Прохоров отмечен почетным знаком Трудовой Славы. На двигателестроительном предприятии он трудится 45 лет. Все эти годы он работает в механосборочном цехе. Был слесарем, в 2004 году стал токарем-карусельщиком ответственных узлов, деталей и комплектующих. Петр Александрович выполняет уникальные операции по изготовлению деталей для производства ракетных двигателей. За долголетний и добросовестный труд ему присвоено звание «Кадровик объединения», а также неоднократно вручались благодарности и почетные грамоты от предприятия.

— Я всегда осознавал высокую ответственность за результат своей работы. Трудился с пониманием того, что мы создаем двигатели для космической промышленности, — поделился он.

Добавим, что токарь-карусельщик является обладателем личного клейма — знака высокого качества изготавливаемой им продукции.