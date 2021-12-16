В Самарской области пенсионер провалился под пол в собственном доме

Чтобы достать мужчину, пришлось частично разобрать пол / Фото: ПСС Самарской области

В четверг, 16 декабря 2021 года, в селе Красный Яр Самарской области произошло ЧП. В доме на улице Советской, 11 мужчина провалился под пол. Вызволять его пришлось спасателям.

— Пострадавший — 67-летний местный житель. Он провалился под пол около нагревательного котла. Родственники вызвали спасателей. Для извлечения мужчины понадобилось частично разобрать пол, — рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

На месте работали четверо спасателей, сотрудники полиции и скорой помощи. Пострадавшего подняли на поверхность с помощью веревок. Спасательная операция заняла около часа. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Его увезли в больницу для госпитализации.