В Самарской области расширят список пострадавших дольщиков, которым окажут помощь

В 2021 году из реестра проблемных объектов в Самарской области исключат 12 домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области одобрило шесть законопроектов, которые в ближайшее время поступят на рассмотрение в губдуму. Они касаются защиты прав семей с детьми, дольщиков и детей, а также направлены на организацию работы с бродячими животными. Заседание прошло 15 декабря 2021 года в режиме ВКС под руководством председателя регионального кабмина Виктора Кудряшова.

Так, новая редакция закона о правах дольщиков уточняет и смягчает критерии признания человека пострадавшим. Благодаря поправкам в список обманутых дольщиков включат тех, кто получил квартиру по договорам уступки или оплаты услуг, оказанных застройщику.

— Сегодня мы рассматриваем очень важный законопроект. Он был разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Важно, что мы существенно расширяем список граждан, которые имеют право на законную защиту своих интересов, — отметил Виктор Кудряшов.

Председатель регионального правительства добавил, что Самарская область в 2021-м перевыполнила план по удовлетворению прав дольщиков. Изначально из реестра проблемных объектов хотели исключить 8 домов, но эту цифру удалось увеличить до 12. До конца года наблюдательный совет фонда по защите прав дольщиков рассмотрит вопрос об исключении еще 8 зданий.