В Самаре барам и ресторанам разрешили работать подольше
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области ресторанам и барам разрешили работать до часу ночи, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Ранее владельцы заведений просили разрешить им работать ночью, отмечая, что в противном случае их рестораны могут закрыться, а персонал придется уволить. Губернатор отметил, что если ситуация с коронавирусом станет менее напряженной, то им разрешат работать дольше.
Еще месяц назад ежедневно находили 1,5-1,7 тысячи новых заразившихся коронавирусом. Сейчас же заболеваемость идет на спад, за последние сутки выявили 626 заболевших.
Ранее заведения закрывались в 23:00, сейчас их работа продлена до 1:00. Это касается ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов и других подобных мест.