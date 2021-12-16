В Самаре барам и ресторанам разрешили работать подольше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ресторанам и барам разрешили работать до часу ночи, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее владельцы заведений просили разрешить им работать ночью, отмечая, что в противном случае их рестораны могут закрыться, а персонал придется уволить. Губернатор отметил, что если ситуация с коронавирусом станет менее напряженной, то им разрешат работать дольше.

Еще месяц назад ежедневно находили 1,5-1,7 тысячи новых заразившихся коронавирусом. Сейчас же заболеваемость идет на спад, за последние сутки выявили 626 заболевших.

Ранее заведения закрывались в 23:00, сейчас их работа продлена до 1:00. Это касается ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов и других подобных мест.