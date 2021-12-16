Автомобиль каршеринга влетел в дом после столкновения с легковушкой на Хлебной площади

Каршеринговая дегковушка перевернулась в центре Самары. Фото - соцсети

Стали известны подробности аварии на Хлебной площади в Самаре. Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга перевернулся и врезался в дом.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, 16 декабря, примерно в 15:10 21-летний водитель на Volkswagen Polo врезался в стоящую легковушку Skoda Rapid. От удара Polo отбросило на бордюр и металлическое ограждение.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины ДТП, выясняются подробности произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека погибли в столкновении скорой помощи и автомобиля каршеринга в Самаре

Еще два пассажира легковушки доставлены в больницу (подробнее)