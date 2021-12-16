Дмитрий Азаров вручил госнаграды жителям Самарской области

Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям региона.

Были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, благодарности Президента, Совета Федерации, Губернатора и памятные знаки, присвоены почетные звания.

Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью» награждена Нина Иевлева, Почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Галерея располагается в старинном здании дома-музея Клодта, в фондах музея хранится более 20 тысяч работ из 24-х стран мира.

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ отмечен председатель Союза народов Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Ростислав Хугаев. При его непосредственном участии в Самаре появился Парк дружбы народов.

- Я искренне горжусь, что у меня есть такие земляки. И не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд и впредь помогут нашей губернии уверенно, успешно развиваться и процветать, - сказал Дмитрий Азаров.