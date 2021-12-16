Супертяжеловесы Макс Топор и Большой Папа проведут бой в Самаре

Денис Вильданов уже побеждал Макса Топора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супертяжеловесы Макс Топор (Максим Щербаков) и Большой Папа (Денис Вильданов) проведут бой в Самаре на турнире «Буря на Волге», который состоится в новом ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской в пятницу, 17 декабря.

Это будет матч-реванш. Спортсмены уже встречались между собой в бою на голых кулаках и тогда победил Большой Папа.

Перед боем оба настроены на успех и устроили потасовку на пресс-конференции перед турниром. Сначала у них была словесная перепалка, во время которой Макс Топор сказал, что Вильданов «большой, в него проще попасть». Большой Папа ответил, что он человек ленивый, поэтому намерен уже в первом раунде завершить поединок победой. «Ты же человек ленивый, зачем тебе на своих ногах уходить из ринга?» - сказал Макс Топор. «Меня унесут на руках, как победителя!» - парировал Вильданов.

Также в пятницу вечером состоится один из самых ожидаемых боев, в котором встретятся россиянин Эдгар Гукасян и аргентинец Рикардо Вийяльба. Ранее Гукасян в поединке с Вийяльба потерял пояс чемпиона WBA Asia South – бой был остановлен после запрещенного удара головой, который нанес Гукасян. Как рассказал российский боец перед турниром, удар действительно был, но не являлся намеренным. Скептики считают, что Вийяльба после того удара упал слишком картинно, и в действительности мог продолжить бой.