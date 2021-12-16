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Спорт16 декабря 2021 18:18

Промоутер Хрюнов рассказал, что в новом Дворце спорта в Самаре пахнет, как от новорожденного ребенка

В пятницу во Дворце состоится бой Макса Топора и Дениса Вильданова
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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На Молодогвардейской теперь новый Дворец спорта

На Молодогвардейской теперь новый Дворец спорта

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Известный российский промоутер и организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов в преддверии турнира «Буря на Волге» в Самаре высказал впечатления о новом ледовом Дворце спорта, который был построен на улице Молодогвардейской.

Дворец спорта официально был открыт в сентябре, а теперь там проводят домашние матчи хоккеисты ЦСК ВВС.

- Знаете, чем пахнет во Дворце? Пахнет как от новорожденного ребенка, он невинный, чистый. Хочу пожелать дворцу счастья, процветания, я думаю, что здесь вырастит огромный спортивный центр. Здесь есть все, а главное – дух, отсюда Волгу видно, - сказал Хрюнов.

В пятницу, 17 декабря, во время турнира бой проведут супертяжеловесы Макс Топор и Денис Вильданов.