Промоутер Хрюнов рассказал, что в новом Дворце спорта в Самаре пахнет, как от новорожденного ребенка

На Молодогвардейской теперь новый Дворец спорта
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Известный российский промоутер и организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов в преддверии турнира «Буря на Волге» в Самаре высказал впечатления о новом ледовом Дворце спорта, который был построен на улице Молодогвардейской.
Дворец спорта официально был открыт в сентябре, а теперь там проводят домашние матчи хоккеисты ЦСК ВВС.
- Знаете, чем пахнет во Дворце? Пахнет как от новорожденного ребенка, он невинный, чистый. Хочу пожелать дворцу счастья, процветания, я думаю, что здесь вырастит огромный спортивный центр. Здесь есть все, а главное – дух, отсюда Волгу видно, - сказал Хрюнов.
В пятницу, 17 декабря, во время турнира бой проведут супертяжеловесы Макс Топор и Денис Вильданов.