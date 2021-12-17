Директор фирмы из Самары «проинвестировал» мошенника на 650 тысяч рублей

Доверчивый мужчина поверил аферисту и остался без крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Красноглинского района Самары попался на удочку мошенников. Директор одной из фирм решил приумножить свои сбережения, но в итоге остался без денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в один из дней 55-летнему мужчине позвонил неизвестный. Он предложил самарцу повысить доход — «выгодно» вложить деньги. Директор компании доверился собеседнику и перевел ему 650 тысяч рублей. После этого тот перестал отвечать на звонки.

Самарец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В облглавке призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не доверять незнакомцам. Предложение о выгодном инвестировании может оказаться ловушкой.