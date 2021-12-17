РФС рассмотрит ситуацию с матчем «Крыльев Советов» с «Тереком» после интервью Слуцкого

РФС рассмотрит ситуацию с матчем 2009 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РФС рассмотрит ситуацию с состоявшимся в 2009 году матчем самарских «Крыльев Советов» с грозненским «Тереком» (сейчас команда называется «Ахмат»), однако, вряд ли сможет принять какие-либо решения. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Ранее Леонид Слуцкий, который в то время возглавлял «Крылья Советов», в интервью Ксении Собчак рассказал, что тот матч стал «формой каких-то договоренностей». По словам Слуцкого, в тот момент у команды были серьезные задолженности, к тому же, шесть месяцев не платили зарплату. Он отметил, что обещали все заплатить, но в дальнейшем «все развалилось в секунду».

По словам Дюкова, сейчас договорных матчей в РПЛ нет, а ту игру можно рассматривать как некий рудимент. Он отметил, что в РФС рассмотрят ситуацию, исходя из слов Слуцкого, но вряд ли смогут применить какие-либо санкции.

Матч, о котором идет речь, завершился со счетом 3:2 в пользу «Терека». После высказывались предположения о договорном характере игры, которые строились, в том числе, на манере действия некоторых игроков, а также размере котировок букмекеров.

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