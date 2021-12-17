В Самаре рассказали об увеличении мест в детских садах и школах

В школах должно стать больше мест Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На I Всероссийском родительском форуме, который провели «Единая Россия» и Минпросвещения, обсудили вопросы организации капремонта школ. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, организация капитального ремонта включена в народную программу партии и в январе 2022 года он стартует по всей стране.

В Самарской области этой сфере тоже уделяют много внимания. Только за последние три года в систему образования ввели 9 школ и 40 зданий детских садов — до конца года введут еще 10. Одна из школ — на Пятой просеке в региональном центре — построена и оборудована в рекордные сроки.

— Вопрос строительство и капитального ремонта школ важен для всех нас, родителей и педагогов. Сложилась такая ситуация, что детей больше, чем школы и детские сады могут реально вместить, — рассказала председатель родительского собрания Западного образовательного округа губернии Екатерина Ермолаева.

По ее словам, сегодня есть необходимость в создании и увеличении полноценных новых места и в детских садах, и в школах. И для этого будут приняты меры.