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Общество17 декабря 2021 7:51

В Самаре рассказали об увеличении мест в детских садах и школах

«Единая Россия» планирует начать капремонт школ по всей стране в январе 2022 года
Геннадий ВЕТРОВ
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В школах должно стать больше мест

В школах должно стать больше мест

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На I Всероссийском родительском форуме, который провели «Единая Россия» и Минпросвещения, обсудили вопросы организации капремонта школ. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, организация капитального ремонта включена в народную программу партии и в январе 2022 года он стартует по всей стране.

В Самарской области этой сфере тоже уделяют много внимания. Только за последние три года в систему образования ввели 9 школ и 40 зданий детских садов — до конца года введут еще 10. Одна из школ — на Пятой просеке в региональном центре — построена и оборудована в рекордные сроки.

— Вопрос строительство и капитального ремонта школ важен для всех нас, родителей и педагогов. Сложилась такая ситуация, что детей больше, чем школы и детские сады могут реально вместить, — рассказала председатель родительского собрания Западного образовательного округа губернии Екатерина Ермолаева.

По ее словам, сегодня есть необходимость в создании и увеличении полноценных новых места и в детских садах, и в школах. И для этого будут приняты меры.