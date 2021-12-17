Житель Чапаевска дал в нос полицейскому, который собирался отвезти его в больницу

Дебошира скрутили и отвезли трезветь в отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр из Чапаевска в ближайшее время может попасть под уголовное дело за свой необузданный нрав. Все дело в том, что он умудрился дать в нос… полицейскому. Который, к слову, Александра ни коим образом не обидел.

- Вечером 16 декабря дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликте, по адресу направили патруль. На месте сотрудники увидели сильно пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок. Ему предложили проехать на медосвидетельствование, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Александр вроде бы согласился прокатиться с полицейскими в больницу, но возле патрульного автомобиля вдруг передумал. На пути к свободе у него стоял сержант полиции, ему-то и досталось кулаком в лицо.

Дебошира скрутили и отвезли трезветь в отдел полиции. Там в отношении него составили протокол по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти», также материалы по нападению на сержанта полиции передали в региональный Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

И хотя полицейский отделался легким ушибом, наличие судимости ставит Александра во весьма неприятное положение.