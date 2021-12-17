Самарцам покажут на большом экране фильмы-сказки Александра Роу

Фото: предоставлено пресс-службой киностудии им. М. Горького

Жители Самары смогут увидеть на большом экране любимые с детства фильмы-сказки, которые снял легендарный советский кинорежиссер Александр Роу. Совместный проект киностудии имени Максима Горького и КАРО.Арт стартует в декабре 2021 года.

Крупнейшая серия показов фильмом-сказок пройдет в кинотеатре «КАРО 8 Московский». Ретроспектива продлится до апреля 2022 года. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на сайте КАРО.

Откроет череду показов фильм «Морозко» 1965 года. Его начнут крутить в кинотеатре с 23 декабря. Следующая на очереди — сказка «Вечера на Хуторе близ Диканьки» по мотивам произведения Гоголя. Ее можно будет посмотреть с 6 января.

С 3 февраля стартует показ ленты «Василиса Прекрасная», с 17 февраля — «Кащей Бессмертный». Начиная с 3 марта самарцы смогут увидеть поучительную сказку «Королевство кривых зеркал», а с 17 марта — фильм «Огонь, вода и медные трубы».

Завершит ретроспективу история «Варвара-краса, длинная коса». Ее будут показывать с 14 апреля 2022 года.