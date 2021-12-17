В Самаре конкретизируют перечень оснований для медотвода при вакцинации

Людям рекомендуют вакцинироваться, чтобы иметь больше возможностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Единой России» собираются защитить интересны людей при принятии законопроекта о QR-кодах. Проект закона приняли в первом чтении, но с постановлением, которое предусматривает существенные изменения его положений. Их разработали в партии.

Так, «ЕР» выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Предусмотрены защита о персональных данных владельцев QR-кодов и получения их теми, кто привит иностранной вакциной. Действовать эти положения должны будут везде, в том числе и в Самаре.

Добавим, что 7 декабря депутаты Самарской губернской думы поддержали проект федерального закона об обязательном введении QR-кодов с 1 февраля 2022 года. Посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, кафе и рестораны можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Подойдут также документ о том, что человек переболел Covid-19 и медотвод. До 1 февраля можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после такая возможность будет только у тех, у кого есть медотвод.

Аптеки и продуктовые магазины по-прежнему будут работать без изменений. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 1 июня 2022 года.