Прокуратура потребовала от мэрии взыскать неустойку с «РКС-Самара»

Ресурсников могут наказать рублем за срыв сроков выполнения работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура выявила нарушения при исполнении концессионного соглашения между городской мэрией и ООО «РКС-Самара». Оно касается реконструкции муниципальных сетей.

— Проверка показала, что ресурсоснабжающая организация систематически нарушала сроки предоставления в администрацию Самары отчетов о выполненных работах. К примеру, до сих пор не подписан итоговый акт за 2020 год, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По условиям контракта чиновники могли оштрафовать ресурсников, но так ничего и не сделали. Поэтому в дело решило вмешаться надзорное ведомство. Прокуроры потребовали от мэрии Самары взыскать с компании неустойку. Они внесли представления главе города и руководителю ООО «СКС» об устранении допущенных нарушений.